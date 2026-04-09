В Самаре «Фестиваль здоровья» объединил более 800 человек

Свыше 800 жителей Самарской области посетили «Фестиваль здоровья», который прошел 3 апреля в Самаре по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«В рамках мероприятия проводился консультативный прием профильных специалистов 10 медицинских организаций. Подобные мероприятия помогают замотивировать жителей региона следить за здоровьем и повысить информированность о профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.
В ходе акции участники получили консультации терапевта, онколога, стоматолога и дерматовенеролога. Кроме того, все желающие проверили зрение, прошли экспресс-анализ крови на глюкозу, ЭКГ, маммографию, измерение веса и внутриглазного давления. Каждый посетитель смог пройти анонимное тестирование на ВИЧ, а также сделать УЗИ щитовидной железы, посетить консультацию отоларинголога и сдать экспресс-анализ крови на гепатит С.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.