В Самаре «Фестиваль здоровья» объединил более 800 человек

Все желающие получили консультации узких специалистов.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 800 жителей Самарской области посетили «Фестиваль здоровья», который прошел 3 апреля в Самаре по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В рамках мероприятия проводился консультативный прием профильных специалистов 10 медицинских организаций. Подобные мероприятия помогают замотивировать жителей региона следить за здоровьем и повысить информированность о профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

В ходе акции участники получили консультации терапевта, онколога, стоматолога и дерматовенеролога. Кроме того, все желающие проверили зрение, прошли экспресс-анализ крови на глюкозу, ЭКГ, маммографию, измерение веса и внутриглазного давления. Каждый посетитель смог пройти анонимное тестирование на ВИЧ, а также сделать УЗИ щитовидной железы, посетить консультацию отоларинголога и сдать экспресс-анализ крови на гепатит С.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.