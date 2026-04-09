Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по качеству дорог

Нижегородская область вошла в пятерку лучших субъектов страны по количеству «зеленых светофоров» в дорожном рейтинге по итогам 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в социальной сети MAX в рамках конференции ассоциации «РАДОР», посвященной современным технологиям ремонта и содержания путей сообщения. Глава региона подчеркнул, что область сегодня участвует в 24 федеральных программах, развивая дорожную сеть как ключевую «кровеносную систему» экономики.
Среди значимых достижений губернатор выделил запуск путепровода в поселке Выездное под Арзамасом, который позволил полностью ликвидировать километровые пробки на маршруте Владимир — Муром — Арзамас. Также продолжаются работы на крупнейших объектах областного центра: техническая готовность второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина уже достигла 47%.
Особое внимание в ходе встречи уделили модернизации общественного транспорта и внедрению инновационных подходов в управлении автодорогами. По словам губернатора, использование лучших российских практик напрямую влияет на инвестиционную привлекательность территорий и качество жизни нижегородцев.
Ранее сообщалось, что 150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области до 2028 года.