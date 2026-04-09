Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по качеству дорог

Глеб Никитин представил успехи региона на всероссийской конференции «РАДОР» и рассказал о ходе строительства дублера проспекта Гагарина.

Нижегородская область вошла в пятерку лучших субъектов страны по количеству «зеленых светофоров» в дорожном рейтинге по итогам 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в социальной сети MAX в рамках конференции ассоциации «РАДОР», посвященной современным технологиям ремонта и содержания путей сообщения. Глава региона подчеркнул, что область сегодня участвует в 24 федеральных программах, развивая дорожную сеть как ключевую «кровеносную систему» экономики.

Среди значимых достижений губернатор выделил запуск путепровода в поселке Выездное под Арзамасом, который позволил полностью ликвидировать километровые пробки на маршруте Владимир — Муром — Арзамас. Также продолжаются работы на крупнейших объектах областного центра: техническая готовность второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина уже достигла 47%.

Особое внимание в ходе встречи уделили модернизации общественного транспорта и внедрению инновационных подходов в управлении автодорогами. По словам губернатора, использование лучших российских практик напрямую влияет на инвестиционную привлекательность территорий и качество жизни нижегородцев.

Ранее сообщалось, что 150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области до 2028 года.