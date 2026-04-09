Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по качеству дорог

Нижегородская область вошла в пятерку лучших субъектов страны по количеству «зеленых светофоров» в дорожном рейтинге по итогам 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в социальной сети MAX в рамках конференции ассоциации «РАДОР», посвященной современным технологиям ремонта и содержания путей сообщения. Глава региона подчеркнул, что область сегодня участвует в 24 федеральных программах, развивая дорожную сеть как ключевую «кровеносную систему» экономики.