Мининский университет вошел в топ-100 российских вузов

В Национальный агрегированный рейтинг best-edu.ru вошли 732 вуза.

Источник: Нижегородская правда

Мининский университет вошел в топ-100 российских вузов по данным Национального агрегированного рейтинга best-edu.ru, опубликованного 8 апреля. Всего в рейтинг вошли 732 вуза.

Мининский университет занял лидирующие позиции в Нижегородской области в первой лиге благодаря обновленной методике, учитывающей данные Роструда о реальном трудоустройстве выпускников.

Как отметил ректор вуза Виктор Сдобняков, включение в топ-100 в начале приемной кампании является объективным ориентиром для абитуриентов. По его словам, университет выбирают потому, что диплом обеспечивает фундаментальные знания и гарантированное трудоустройство.

15 апреля на сайте вуза будет размещен полный список целевых заказчиков, благодаря чему абитуриенты смогут заранее выбрать работодателя и регион трудоустройства.

«География широкая, и это не только школы и колледжи. Мы ушли от модели “транслятора знаний” к модели “наставника-исследователя”. Студенты с первого курса погружаются в реальную школьную среду, а на площадках промышленных партнеров вуза — таких как ГК “ГАЗ” или ОЭЗ “Кулибин” — учатся решать прикладные задачи», — пояснил Виктор Сдобняков.

Ректор добавил, что таких специалистов стремятся удерживать в районах индустриальные лидеры, в том числе предоставляя дополнительные меры поддержки и жилье.

По предметным направлениям Мининский университет сохраняет устойчивые позиции. По итогам 2025 года вуз вошел в Премьер-лигу по направлению «Образование и педагогические науки», а также в первую лигу по психологии, философии, теологии и изобразительному искусству.

