В Ужуре поймали пьяного подростка за рулем ВАЗа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне ночью в Ужуре сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ. За рулем находился 17-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Источник: НИА Красноярск

В присутствии законного представителя подростку предложили пройти освидетельствование. По результатам проверки прибор показал 0,815 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как установили сотрудники полиции, автомобиль юноша приобрел самостоятельно около недели назад, накопив необходимую сумму, после чего занимался его ремонтом у себя дома.

В отношении молодого человека составили материалы по нескольким нарушениям: управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительского удостоверения, отсутствие полиса ОСАГО, а также нарушение требований использования ремня безопасности. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних рассматривается вопрос о привлечении законного представителя к ответственности, сообщили в МВД по Красноярском краю.