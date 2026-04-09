В Хабаровске утвердили график дорожного ремонта на три месяца

Десятки улиц Хабаровска встанут на ремонт с апреля по июнь.

Источник: Комсомольская правда

Десятки улиц города встанут на ремонт с апреля по июнь. Учитывайте возможные пробки и планируйте маршруты заранее. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Весна пришла, а с ней и масштабные дорожные работы! В Хабаровске Управление дорог и внешнего благоустройства опубликовало детальный план ремонта улично-дорожной сети, который охватит десятки улиц города на ближайшие три месяца. Водителям стоит запастись терпением и заранее планировать свои маршруты.

Ремонтные бригады уже приступили к работе с 7 апреля на Производственной улице, а завершится основной этап к началу июня. В числе улиц, где будет ограничено движение и вестись активный ремонт, такие крупные артерии города, как:

— Комсомольская, Шеронова, Пушкина, Постышева (с 11 по 20 апреля);

— Большая (с 11 по 24 апреля);

— Краснореченская и Павла Морозова (с 11 по 30 апреля);

— Пионерская, Ухтомского, Лазо, Брестская, Джамбула и Воронежское шоссе (с 21 по 30 апреля).

Будут затронуты также улицы Жуковского, Владивостокская, Гоголя, Лермонтова, Шевчука, Королёва, Юности, Трёхгорная, Полярная, Связная, Ворошилова, Суворова, Мухина и многие другие. Работы запланированы до конца мая и первой декады июня.

В Управлении дорог предупреждают: график является ориентировочным, и в связи с погодными условиями возможны изменения. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте знаки объезда и скоростной режим, чтобы избежать дорожных происшествий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru