В Хабаровске утвердили график дорожного ремонта на три месяца

Весна пришла, а с ней и масштабные дорожные работы! В Хабаровске Управление дорог и внешнего благоустройства опубликовало детальный план ремонта улично-дорожной сети, который охватит десятки улиц города на ближайшие три месяца. Водителям стоит запастись терпением и заранее планировать свои маршруты.
Ремонтные бригады уже приступили к работе с 7 апреля на Производственной улице, а завершится основной этап к началу июня. В числе улиц, где будет ограничено движение и вестись активный ремонт, такие крупные артерии города, как:
— Комсомольская, Шеронова, Пушкина, Постышева (с 11 по 20 апреля);
— Большая (с 11 по 24 апреля);
— Краснореченская и Павла Морозова (с 11 по 30 апреля);
— Пионерская, Ухтомского, Лазо, Брестская, Джамбула и Воронежское шоссе (с 21 по 30 апреля).
Будут затронуты также улицы Жуковского, Владивостокская, Гоголя, Лермонтова, Шевчука, Королёва, Юности, Трёхгорная, Полярная, Связная, Ворошилова, Суворова, Мухина и многие другие. Работы запланированы до конца мая и первой декады июня.
В Управлении дорог предупреждают: график является ориентировочным, и в связи с погодными условиями возможны изменения. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте знаки объезда и скоростной режим, чтобы избежать дорожных происшествий.
