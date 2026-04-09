Депутата из Красноярского края с третьего раза лишили мандата

Прокуратура добилась лишения мандата депутата, более полугода не участвовавшего в работе Совета села Байкит. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. О том, что депутат сельского Совета депутатов уже больше шести месяцев не появлялся на заседаниях, стало известно от местной жительницы. По уставу села это прямое основание для лишения статуса.
Выяснилось, что народный избранник переехал на постоянное место жительство в Красноярск и пропускал собрания без уважительных причин и без каких-либо уведомлений об этом. Прокурор внес представление в Совет и потребовал лишить его статуса. Однако его члены единогласно отказались исполнять требование устава.
Суд тоже отказал, решив, что права жителей не пострадали — решения принимались большинством, а вмешательство было бы чрезмерным. Тогда прокуратура обжаловала решение в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция согласилась с позицией ведомства. В итоге депутата лишили статуса.