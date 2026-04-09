Депутата из Красноярского края с третьего раза лишили мандата

Прокуратура добилась лишения мандата депутата, более полугода не участвовавшего в работе Совета села Байкит. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. О том, что депутат сельского Совета депутатов уже больше шести месяцев не появлялся на заседаниях, стало известно от местной жительницы. По уставу села это прямое основание для лишения статуса.