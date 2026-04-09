180 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Впервые у нижегородцев стали проверять уровень липопротеина (А) — один из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. Также для женщин в возрасте от 21 до 49 лет доступны бесплатные анализы на ВПЧ для ранней диагностики рака шейки матки.