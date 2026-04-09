180 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

С начала 2026 года диспансеризацию и профосмотры в Нижегородской области прошли больше 180 тысяч человек. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Впервые у нижегородцев стали проверять уровень липопротеина (А) — один из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. Также для женщин в возрасте от 21 до 49 лет доступны бесплатные анализы на ВПЧ для ранней диагностики рака шейки матки.
25 апреля жители региона смогут проверить здоровье всей семьей. Взрослых и юных нижегородцев приглашают на диспансеризацию в поликлиники №№ 30 и 39 Советского района. Необходима предварительная запись.
В 2026 году диспансеризацию проходят нижегородцы, рождённые в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 годах. Нижегородцам старше 40 лет рекомендуется проверять здоровье ежегодно.
