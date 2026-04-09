Десятки домов в центре Ростова до вечера 9 апреля будут без тепла и горячей воды

Отключение тепла и горячей воды проведут в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Десятки домов на одиннадцати улицах Ростова-на-Дону до вечера 9 апреля будут без тепла и горячей воды. Причина — необходимость ремонта на участке теплосети на улице Текучева. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— Период ограничения — с 11 до 19 часов 9 апреля, — уточнила Антонина Пшеничная.

Под отключение попали адреса:

— Черепахина, 212, 228, 249;

— Буденновский, 93, 80, 86, 92, 94, 92а, 90, 101, 102, 104, 120/1, 107;

— Варфоломеева, 217;

— Соборный, 82, 61 , 89, 79, 94а, 81, 98, 100, 102, 104/1;

— Народного ополчения, 266, 207;

— Текучева, 232, 234, 236, 238, 246, 139а, 137, 139 В, 139 г, 127, 129;

— Семашко, 117, 117б, 117 В, 117 г;

— Мечникова, 142а, 134;

— Козлова, 74, 65е, 65 В, 71/83;

— Буденновский, 101;

— Островского, 153.

Ответственная организации — ООО «Ростовские тепловые сети».

