Дорожно-ремонтный сезон открыли в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре приступили к масштабному ремонту городских автомагистралей — специалистам предстоит привести в порядок около 8 километров дорог. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы профинансированы средствами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы администрации Города юности, в настоящее время ведётся фрезерование старого асфальта на улице Сусанина (участок от улицы Профсоюзной до улицы Лазо), там же подрядчик занимается ремонтом тротуара. Изношенное покрытие также демонтируется на Московском проспекте (от улицы Культурной до здания скорой помощи), чистятся обочины дороги.
Сейчас сотрудники подрядных организаций готовятся приступить к ремонту проспекта Мира (от площади Металлургов до улицы Вокзальной), улицы Пермской и Магистрального шоссе (в районе площади у железнодорожного вокзала), а также улицы Пропарочной. Отметим, что в плане на 2026 год также стояла улица Водонасосная, однако её удалось привести в порядок досрочно прошлой осенью.
В текущем году на ремонт улично-дорожной сети Комсомольска-на-Амуре в рамках президентского нацпроекта было выделено 303 миллиона рублей. Этих денег хватит на восемь километров муниципальных автомагистралей. Всего в плане восемь объектов.
Напомним, что в Городе юности также запланирован ямочный ремонт дорог. В плане на сезон 42 магистрали. Ремонт будет профинансирован за счёт средств муниципального бюджета на общую сумму в 13 миллионов рублей. В Центральном округе приведут в порядок 30 улиц на 8,5 миллионов рублей, в Ленинском — 12 улиц на 3 миллиона рублей. Кроме того, дорожники займутся заливкой трещин в покрытии магистралей — на это выделят 1,5 миллиона рублей.