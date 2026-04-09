Спустя 21 год в суд ушло дело об убийстве и разбое в Калининграде

Следственный комитет завершил расследование громкого преступления 2005 года. 45-летний житель Гусева обвиняется в убийстве, сопряжённом с разбоем. Ещё шестеро участников нападения будут отвечать за разбой. В феврале 2005 года группа из семи человек совершила дерзкое разбойное нападение на частный дом на улице Спортивной в Калининграде. Злоумышленники заранее следили за семьёй владельца автомастерской, а во время налёта надели маски, использовали наручники и мешки на головы.
Они жестоко избили 54-летнего хозяина дома и его 36-летнюю сожительницу, требуя выдать сейф с деньгами. Похитив более 860 евро, ювелирные изделия и другие ценности, преступники скрылись. Мужчина, активно сопротивлявшийся нападавшим, был задушен. Женщине удалось освободиться и вызвать помощь.
Долгие 21 год преступление оставалось нераскрытым. Однако следователям СК России и оперативникам уголовного розыска удалось собрать достаточно доказательств и установить всех участников банды.
После грамотно проведённых допросов все семеро дали признательные показания и рассказали детали, которые могли знать только непосредственные исполнители.
45-летнему обвиняемому, который непосредственно задушил хозяина дома, предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем). Остальным шестерым — в разбое.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.