Спустя 21 год в суд ушло дело об убийстве и разбое в Калининграде

Следственный комитет завершил расследование громкого преступления 2005 года. 45-летний житель Гусева обвиняется в убийстве, сопряжённом с разбоем. Ещё шестеро участников нападения будут отвечать за разбой. В феврале 2005 года группа из семи человек совершила дерзкое разбойное нападение на частный дом на улице Спортивной в Калининграде. Злоумышленники заранее следили за семьёй владельца автомастерской, а во время налёта надели маски, использовали наручники и мешки на головы.