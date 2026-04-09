Дина Исламбекова выиграла чемпионат Азии по боксу в Улан-Баторе

В весовой категории свыше 80 кг в турнире принимали участие лишь три спортсменки. Жребий свел Исламбекову и Олтину Сотимбоеву из Узбекистана в полуфинале. Уверенно победив, казахстанка квалифицировалась в финал.
Таким образом, Пазан провела в Улан-Баторе один-единственный бой. И он оказался для нее серебряным. Исламбекова, блестяще проведя поединок и дважды отправив оппонентку в нокдаун, добыла для сборной Казахстана второе золото в Улан-Баторе.
Сегодня, открыв череду финальных боев сборной Казахстана на чемпионате Азии в Монголии, Бахыт Сейдиш в поединке за золото категории 70 кг уступила Арундхати Чоудхари из Индии. А Надежда Рябец завоевала золотую медаль, в финальном бою весовой категории 80 кг победив Рухшону Парпиеву из Узбекистана.
Завтра в мужских финалах выступят Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).
Ранее обладателями бронзовых наград чемпионата Азии стали Махмуд Сабырхан (55 кг), Ертуган Зейнуллин (65 кг), Айгерим Саттыбаева (48 кг), Валентина Хальзова (75 кг) и Сагындык Тогамбай (90 кг).
Чемпионат Азии под эгидой World Boxing проходит в Улан-Баторе (Монголия). 200 спортсменов из 21 страны ведут борьбу за 20 комплектов наград. Казахстан представлен 20-ю боксерами во всех, без исключения, весовых категориях.