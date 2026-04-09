В школе села Ники-Хита в Чечне прошла викторина по пожарной безопасности

Викторина по пожарной безопасности состоялась в школе в селе Ники-Хита Чеченской Республики. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Курчалоевского муниципального района.
В ходе интерактивной викторины ребята повторили основные правила поведения при пожаре, ознакомились с устройством первичных средств пожаротушения, а также изучили типичные опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Кроме того, школьники учились составлять алгоритм действий при возгорании электроприборов, разрабатывали сценарии диалогов с диспетчером экстренной службы и моделировали эвакуационные действия в случае чрезвычайной ситуации.
«Детская безопасность — это тема особой важности. Важно не просто рассказывать детям о запретах и правилах, а формировать у них автоматизм действий в экстренных ситуациях. Только через системное обучение и постоянную практику мы можем подготовить их к правильным действиям в случае возникновения пожара или иных опасных обстоятельств. Подобные мероприятия помогают не только расширить знания, но и сформировать у детей ответственное отношение к себе и своим близким», — подчеркнула учитель начальных классов Зайнап Косумова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.