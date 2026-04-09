Некоторые госуслуги стали недоступны в ЦОНах Казахстана: озвучена причина

В пресс-службе НАО «Правительство для граждан» предупредили, что из-за технических сбоев получение некоторых госуслуг временно недоступно, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сегодня утром произошел технический сбой на стороне уполномоченного государственного органа, что привело к недоступности услуги «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан» в ЦОНах и Центрах миграционных услуг.

Дополнительно сообщается, что в связи с проведением технических работ на стороне уполномоченного органа в период с 09:00 часов 10 апреля до 09:00 часов 13 апреля, будет приостановлено оказание государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК».

После завершения всех восстановительных работ на стороне государственного органа, о возобновлении оказания услуги будет сообщено дополнительно.