Прокуратура выявила нарушения в омской кадетской школе-интернате

Прокуратура Омской области провела проверку в кадетской школе-интернате и выявила нарушения санитарно-эпидемиологических, антитеррористических и противопожарных норм, сообщает надзорное ведомство.
Условия, в которых живут и учатся воспитанники, признаны ненадлежащими. В школе не хватает воспитателей по социальной работе, поэтому контроль за подростками осуществлялся недостаточно. Профилактическая работа с кадетами проводилась формально, без индивидуального подхода к каждому воспитаннику.
Прокуратура внесла представление региональному министерству образования. На руководителя учреждения возбуждены административные дела по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, а также по статье 20.35 — нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.
Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде административного штрафа.