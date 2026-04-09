Прокуратура выявила нарушения в омской кадетской школе-интернате

Руководителю учреждения грозят штрафы за нарушения санитарных и антитеррористических требований.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области провела проверку в кадетской школе-интернате и выявила нарушения санитарно-эпидемиологических, антитеррористических и противопожарных норм, сообщает надзорное ведомство.

Условия, в которых живут и учатся воспитанники, признаны ненадлежащими. В школе не хватает воспитателей по социальной работе, поэтому контроль за подростками осуществлялся недостаточно. Профилактическая работа с кадетами проводилась формально, без индивидуального подхода к каждому воспитаннику.

Прокуратура внесла представление региональному министерству образования. На руководителя учреждения возбуждены административные дела по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, а также по статье 20.35 — нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде административного штрафа.