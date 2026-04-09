Андрей Кропоткин: «Единая Россия» в Калининградской области вместе со всей страной готовится написать «Диктант Победы»

24 апреля международный патриотический диктант напишут в школах, музеях, ведущих вузах региона, библиотеках, детских садах, воинских частях ВС РФ, Балтийского флота и Росгвардии, пожарных частях МЧС России, на заводе «Янтарь», а также в «якорном» медицинском учреждении Министерства здравоохранения России — кардиоцентре.
На сегодняшний день зарегистрировано и готово к проведению более 200 площадок на всей территории области.
Ознаменует начало «Диктанта Победы» 23 апреля автопробег ретроавтомобилей советской эпохи, который возьмёт старт у мемориального комплекса 1200 воинов-гвардейцев, пройдет по Московскому проспекту и завершит свой маршрут движения на автостоянке у набережной Петра Великого. Там автомобили будут стоять до завершения акции.
А завершит «Диктант Победы» традиционная акция «Письмо Герою», после которой все письма написанные участниками мероприятия в Музее Мирового Океана, направятся «Почтой России» военнослужащим, которые выполняют свой служебной долг в границах проведения специальной военной операции.
По словам секретаря Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Калининградской области Андрея Кропоткина, новый корпус Музея Мирового Океана в качестве основной площадки региона был выбран не случайно, так как наш регион всегда славился богатыми морскими традициями, обусловленными его уникальным географическим положением на Балтийском море.
«Рожденный Великой Победой самый западный регион Российской Федерации всегда был очень тесно связан с морем. Стоявшие у истоков пионеры океанического лова создали здесь прочный фундамент продовольственной безопасности страны. Многие моряки поколения становления Калининградской области — это и есть ветераны Великой Отечественной войны. Благодаря их героизму возникла, работала и бесперебойно продолжает свою работу рыболовная отрасль нашей страны. Почти в каждой калининградской семье есть люди, так или иначе связаны с рыбацким трудом. Наш регион славится и профессиональным сообществом моряков военно-морского флота, инженерами судостроительной верфи, а также научной базой профильных учебных заведений. Поэтому символично, что мы проведём 8-ой по счёту “Диктант Победы” в знаковом и уникальном не только для янтарного края месте, но и России в целом — музее-заповеднике “Музей Мирового Океана. Для нас это будет дань уважения к поколению победителей и первым переселенцам”, — делится подробностями Андрей Кропоткин.
В целом же, международную патриотическую акцию 2026 года «Единая Россия» посветит Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, 130-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, и другим советским военачальникам, а также событиям Великой Отечественной войны, юбилейные даты которых приходятся на 2026 год. Отдельный блок тестовых заданий коснётся специальной военной операции. А сама работа над содержанием диктанта традиционно ведётся при участии профессиональных историков.
За семь лет «Диктант Победы» шагнул далеко за пределы страны. Только в прошлом году свои знания проверили 2,75 миллиона человек из 97 стран на 35,5 тысячах площадок. Проект закономерно отмечен званием лучшего просветительского проекта в номинации «Народный выбор» премии «Знание».
Участники-абитуриенты, ставшие победителями «Диктанта Победы», получат дополнительный балл при поступлении в вуз. Для этого необходимо набрать 25 баллов, направить электронную заявку для получения диплома финалиста, дождаться приглашения в региональный организационный комитет «Наша Победа», получить диплом и предоставить его в приемную комиссию вуза. Кроме того, федеральным победителям «Диктанта Победы» вручат приглашения в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве.
«Сохранение исторической правды — ключевой приоритет народной программы “Единой России”, реализуемый в рамках партийного проекта “Историческая память”. Ежегодно единороссы активно благоустраивают памятные места, открывают “Парты героя” и проводят международный “Диктант Победы”. Этот блок направлен на защиту подвига народа и патриотическое воспитание», — заключил Андрей Кропоткин.
Добавим, что в Калининградской области любой желающий может принять участие в патриотической акции. Для этого необходимо зайти на сайт «Диктанта Победы» и зарегистрировать свою площадку до 14 апреля.