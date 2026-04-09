Пять автозимников закрыли в Красноярском крае

В Кежемском районе закрыли пять ледовых трасс из шести. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
В Кежемском районе прекратили действие пять автозимников. Под запрет попали переправы:
«Ирба — Бидея» (39,97 км);
«Новая — Недокура — граница с Иркутской областью» (65,4 км);
«Аксеново — 45 км — Новая Недокура» (84,55 км);
«Тагара — Таёжный» (114,7 км);
«Таёжный — граница с Эвенкией» (173,04 км).
На данный момент продолжает функционировать только один зимник — «Тагара — Яркино».
Жителей и гостей района просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае закрыли ещё одну ледовую переправу через Енисей.