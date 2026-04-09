Более 3000 жителей Калининградской области получают ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью

уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Калининградской области. В 2026 году размер выплаты составляет 11563,2 рубля в месяц.
Оформить выплату могут родители или опекуны ребёнка-инвалида, а также другие неработающие граждане, которые фактически осуществляют уход.
Важные условия: ухаживающий не должен получать пособие по безработице и не может быть пенсионером. Родители и опекуны имеют право работать на условиях неполного рабочего дня или неполной недели и при этом сохранять выплату. Для этого необходимо уведомить Социальный фонд, предоставив трудовой договор или справку от работодателя. Для остальных ухаживающих лиц работа не допускается.
Родителям и опекунам выплата продлевается автоматически каждый год. Другим лицам необходимо ежегодно подтверждать уход: подавать новое обязательство (не менее 14 часов в неделю) и заявление законного представителя ребёнка о согласии на осуществление ухода.
Подать заявление на назначение выплаты можно на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Калининградской области или в МФЦ. Важно: периоды ухода за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы засчитываются в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионных коэффициента.