Цена победы: краеведы выяснили, какие потери понесла Красная Армия при штурме Кёнигсберга

«Силами Калининградской региональной общественной организации “НАКАЗ” создана база данных, содержащая по каждому погибшему советскому военнослужащему, похороненному на территории современной Калининградской области и в приграничных с ней районах Польши и Литвы, его персональные данные, в том числе дату смерти и сведения о воинском формировании, в котором он служил на момент гибели. Цифровой формат данных позволяет делать любые выборки, задавая различные значения параметров», — говорит краевед. Познакомиться с информацией можно на сайте Электронной книги памяти Калининградской области по ссылке.