Крымских рыбаков ждет богатый улов

На Арабатской стрелке сейчас происходит настоящий рыбацкий бум — берег буквально забаррикадирован удочками. Причина ажиотажа — мощный клев пиленгаса, сообщает «Крымское информационное агентство».
По словам рыбаков, рыба идет активно, и с каждым днем на Арабатскую стрелку съезжается все больше любителей подледного лова. Особенно жарко на участке Соляное (Каменское), где ведется охота на пиленгаса — ценную рыбу из семейства кефалевых. Люди массово выходят на берег, занимают места с рассвета и готовы стоять часами ради улова.
Арабатская стрелка — уникальное место. Узкая песчаная коса длиной более 100 километров разделяет Сиваш и Азовское море. В некоторых местах ее ширина составляет всего несколько сотен метров — это создает идеальные условия для миграции рыбы и, как следствие, для бешеного клева.