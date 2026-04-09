56% воронежцев хотят сделать День космонавтики выходным

В преддверии 65-летия полета Юрия Гагарина сервис SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Воронежа. Выяснилось, что 56% респондентов выступают за то, чтобы День космонавтики стал полноценным государственным праздником и выходным днем. Противоположной точки зрения придерживаются 25% опрошенных.
Женщины поддерживают дополнительный выходной чаще мужчин. Среди молодежи до 35 лет инициативу одобряют 65%, тогда как среди воронежцев старше 45 лет — только 42%. Любопытна и разница по образованию: 60% горожан со средним профессиональным образованием — за новый выходной, а среди обладателей высшего образования сторонников чуть меньше (52%).
Сторонники идеи настаивают, что праздник необходим для подчеркивания исторических достижений России в освоении космоса. «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов. Это наша гордость», — комментируют они.
Противники же апеллируют к экономике: лишний нерабочий день, по их мнению, обернется прямыми потерями.