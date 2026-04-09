ВАЗ насмерть сбил женщину на переходе под Волгоградом

В Жирновском районе Волгоградской области произошла страшная авария, унесшая жизнь пешехода. Вечером 8 апреля 2026 года 18-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел напротив дома № 2а на улице 35 лет Победы. По предварительным данным, молодой водитель не заметил или не успел отреагировать на пешехода. К сожалению, травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.