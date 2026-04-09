Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВАЗ насмерть сбил женщину на переходе под Волгоградом

Трагедия произошла вечером 8 апреля 2026 года в Жирновском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Жирновском районе Волгоградской области произошла страшная авария, унесшая жизнь пешехода. Вечером 8 апреля 2026 года 18-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел напротив дома № 2а на улице 35 лет Победы. По предварительным данным, молодой водитель не заметил или не успел отреагировать на пешехода. К сожалению, травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.