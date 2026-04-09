Задушил в особняке: В Калининграде завершено расследование дела об убийстве, совершенном в 2005 году

В Калининграде завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2005 году. Фигурант — 45-летний житель Гусева, обвиняемый по статье «убийство, сопряженное с разбоем», а также его напарники, сообщает пресс-служба областного СК. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Но в результате грамотно выстроенной работе, мужчина и еще шесть человек дали признательные показания.