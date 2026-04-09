Задушил в особняке: В Калининграде завершено расследование дела об убийстве, совершенном в 2005 году

В Калининграде завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2005 году. Фигурант — 45-летний житель Гусева, обвиняемый по статье «убийство, сопряженное с разбоем», а также его напарники, сообщает пресс-служба областного СК. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Но в результате грамотно выстроенной работе, мужчина и еще шесть человек дали признательные показания.
По версии следствия, в феврале 2005-го обвиняемый с сообщниками напали на семью в особняке на улице Спортивной в Калининграде. Накануне за домом предпринимателя следили, изучали распорядок. Разбойники использовали маски и перчатки, шнуры и наручники, а также мешки, которые надели на головы членов семьи.
Злоумышленники избили владельца дома и его 36-летнюю сожительницу, пытаясь узнать, где находится сейф с деньгами.
В итоге из дома похитили 860 евро и ценности, включая украшения. Владельца дома, оказавшего активное сопротивление, обвиняемый задушил. Женщина смогла освободиться и обратилась за помощью.
Шести соучастникам, совершившим разбойное нападение, но не принимавшим непосредственного участия в убийстве хозяина дома, предъявлено обвинение в разбое.
Впереди суд.