В Омске открыт сезон самокатов

За неправильную парковку теперь будут штрафовать. Омичу, бросившему самокат в неположенном месте, грозит штраф до 2 тысяч рублей, а кикшеринговой компании — до 20 тысяч за каждую единицу техники. Если самокат окажется в запрещённой зоне (в арке, на газоне, у памятника или в 50 метрах от школы), его могут эвакуировать на штрафстоянку. Возвратить транспорт можно будет только после оплаты расходов на перевозку и хранение.