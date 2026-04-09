В Омске открыт сезон самокатов

Что изменилось в правилах, сколько придётся платить за парковку и почему город перестал зарабатывать на самокатах?
В минувшие выходные на улицах Омска вновь появились жёлтые и фиолетовые самокаты, но сезон начался с инцидента. 29 марта в селе Троицком Омского района четырёхлетний мальчик попал под колёса ВАЗ-2114, переезжая дорогу в неположенном месте на самокате. Ребёнок госпитализирован.
Омский регион в прошлом году вошёл в федеральный антирейтинг по числу ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). За сезон 2025 года произошло 142 аварии, в которых пострадали 139 человек. В 80% случаев причиной ДТП стали нарушения со стороны самокатчиков: езда вдвоём, отказ остановиться на переходе, лихачество.
Платные парковки
Главное новшество сезона 2026 касается не скорости, а места остановки. С 1 марта в Омске вступили в силу новые правила размещения электросамокатов: оставлять технику можно только в специально обозначенных местах с белой разметкой. Список таких парковок формируют окружные администрации, всего заявлено 177 стоянок, большинство из которых расположатся в центре города.
Однако на федеральном уровне приняли поправки, согласно которым СИМ теперь считаются полноценным транспортом. Поэтому парковать их можно бесплатно, и бюджет Омска в этом сезоне недополучит привычные поступления.
> «Стоянка СИМов осуществляется в определённых местах. Кикшеринг должен обратиться в администрацию округа с заявлением, после чего нанести разметку и следить за её состоянием», — пояснила заместитель руководителя департамента транспорта Марина Расторгуева.
Неправильная парковка
За неправильную парковку теперь будут штрафовать. Омичу, бросившему самокат в неположенном месте, грозит штраф до 2 тысяч рублей, а кикшеринговой компании — до 20 тысяч за каждую единицу техники. Если самокат окажется в запрещённой зоне (в арке, на газоне, у памятника или в 50 метрах от школы), его могут эвакуировать на штрафстоянку. Возвратить транспорт можно будет только после оплаты расходов на перевозку и хранение.
Список «запрещённых» зон мэрия утвердила заранее:
Скверы им. Варнавского (у Заксобрания), Борцов Революции (у Городского сада), им. Дзержинского, Театральный (между филармонией и ТЮЗом).
Парк Победы (мемориальная часть) и бульвар Победы.
Территория у памятника труженикам тыла на ул. Лизы Чайкиной и у стелы «Город трудовой доблести».
Кроме того, самокаты нельзя оставлять на мостах, путепроводах, узких тротуарах, ближе 5 метров от остановок и переходов, а также на внутриквартальных проездах и во дворах жилых домов.
Технические новшества
Один из сервисов модернизировал IoT-модуль — «мозг» самоката. Устройство сохраняет связь с системой даже при перебоях с интернетом, накапливая данные и отправляя их, когда связь восстанавливается. Также сохранилась возможность начать или завершить поездку по СМС — это оценят те, кто часто попадает в «мёртвые зоны».
Другая кикшеринговая компания выпустила новую модель — собственную разработку. Самокаты стали устойчивее, управление — комфортнее, а шины снижают вибрацию на неровных дорогах.
Сервисы продолжат отслеживать погоду. При сильных осадках или утренних заморозках самокаты будут временно недоступны.
Деньги на асфальте
Главная интрига сезона 2026 — успеют ли операторы нанести разметку и согласовать все стоянки до начала массового использования самокатов? Пока утверждённых мест немного. Например, в Октябрьском округе их всего два — у домов № 160 по ул. Богдана Хмельницкого и 96/5 по Маяковского.
Кикшеринговые компании признают: «Ситуация с геолокацией в Омске сложная даже в сравнении с другими городами страны». Они обещают работать над улучшением качества позиционирования.
Омские пользователи соцсетей традиционно разделились на два лагеря: одни радуются мобильности, другие жалуются на разбросанные по тротуарам самокаты. В мэрии пообещали следить за порядком и принимать меры. Если самокат не будет убран в течение двух часов, к работе подключат подрядчиков, а расходы на эвакуацию оплатит кикшеринг.
Сезон только начался, и, судя по всему, он будет непростым.