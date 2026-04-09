Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узкую дорогу на улице Ангарской расширяют до четырех полос: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Узкоколейная дорога по улице Ангарской в Дзержинском районе, собиравшая солидные пробки в часы-пик, обретет две дополнительные полосы. За ходом работ понаблюдал наш фотограф Андрей Поручаев.

До конца лета подрядчику — компании ООО «ДОРСНАБ» из Краснодарского края — предстоит не только капитально отремонтировать существующие полосы, асфальт на которых жил максимум несколько сезонов, но и расширить дорогу. Четырехполосным станет 1,5-километровый участок улицы Ангарской до примыкания к шоссе Авиаторов.

— Подрядчик полностью завершил устройство укрепленного грунтоцементного основания и приступил к укладке выравнивающих слоев будущей дороги, — сообщают в пресс-службе мэрии. — Помимо расширения проезжей части до четырех полос, ему предстоит построить ливневую канализацию, обустроить тротуары и осветить отремонтированную дорогу.

В прошлом году на Ангарской капитально обновили и расширили до четырех полос еще два километра дороги, решив проблему с регулярно возникавшими здесь пробками.

Фото Андрея Поручаева.