Будущие учителя химии оценили Красноярский алюминиевый завод

Студенты факультета химии и биологии КГПУ им. В. П. Астафьева побывали на Красноярском алюминиевом заводе. Экскурсия состоялась в рамках профориентационного проекта РУСАЛа «Открытый завод», цель которого — познакомить жителей города с современными промышленными процессами.
Будущим педагогам продемонстрировали ключевой этап производства — электролиз, а также рассказали о пути превращения глинозёма в готовый алюминий. Отдельное внимание уделили работе Центральной заводской лаборатории, где ежедневно физики и химики контролируют состав и характеристики металла.
В литейном цехе студенты узнали, как создаются алюминиевые сплавы и почему добавление легирующих элементов позволяет получать материалы с заданными свойствами — от прочных строительных конструкций до высокотехнологичной продукции.
Важной частью экскурсии стало знакомство с экологическими решениями предприятия. Гостям подробно рассказали о работе систем газоочистки на корпусах электролиза, о текущих природоохранных проектах и строительстве новых мощностей с применением самых современных экологичных технологий.
Будущие учителя поделились своими эмоциями от увиденного.
Студентка Надежда Рицберг призналась, что её больше всего впечатлил сам формат экскурсии:
«Очень понравилось, как всё организовано: нам показали производство не на картинках, а вживую. И всё это — с настоящими специалистами отрасли, которые отвечали на любые вопросы. Я никогда не была на производстве такого масштаба. Было невероятно интересно увидеть завод изнутри».
Она также отметила, что теперь по-новому смотрит на своё будущее:
«Я постоянно думаю о своем будущем, и у меня есть мысли о том, чтобы пройти переподготовку и стать лаборантом. В будущем я бы рассмотрела РУСАЛ как место работы».
Студентка Анастасия Тарасова, в свою очередь, подчеркнула пользу экскурсии с точки зрения экологического просвещения:
«Было интересно увидеть такое большое производство. Также важно, что КрАЗ уделяет внимание экологии, например, на корпусах установлены системы газоочистки. Польза экскурсии для меня — в расширении кругозора. Это поможет в будущем объяснять школьникам химию на реальных примерах».
На Красноярском алюминиевом заводе отмечают, что подобные визиты не только помогают будущим учителям лучше понимать свой предмет, но и позволяют им показывать школьникам реальную современную промышленность. Не исключено, что через несколько лет сегодняшние студенты вернутся сюда уже со своими классами.