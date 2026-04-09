В кабардино-балкарском агровузе прошла игра по финансовой грамотности

Деловая игра по финансовой грамотности «Ключевая ставка» состоялась в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете (КБГАУ). Проведение таких мероприятий для будущих специалистов аграрной сферы отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Мероприятие провели эксперты из Национального банка Кабардино-Балкарской Республики. Участниками стали студенты 3-го и 4-го курсов факультета экономики и управления КБГАУ. Игра проходила в три этапа, в каждом из них упрощенно моделировался процесс подготовки и принятия решения по ключевой ставке в Банке России.
В ходе игры команды студентов должны были самостоятельно собирать, анализировать информацию об экономике региона и строить прогнозы. Подобные мероприятия помогают будущим специалистам больше узнать о денежно-кредитной политике, ключевой ставке. Также они учат ребят ориентироваться в современных экономических реалиях.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.