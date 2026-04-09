Жители Нижегородской области могут зарабатывать на удаленке 160 тысяч рублей

За пять лет нижегородские работодатели на 65% увеличили предлагаемую сотрудникам на удаленке зарплату. Соискатели могут получать до 160 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
За первый квартал 2026 года компании региона разместили 3,7 тысячи предложений с дистанционным форматом работы. По данным аналитиков, медианная зарплата удаленщиков составила 76 300 рублей.
Максимальное на сегодня денежное вознаграждение на дистанте — 160 000 рублей — нижегородские работодатели предлагают руководителю отдела продаж. Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий для удаленщиков занял программист-разработчик: он сможет получать 150 000 рублей в месяц. Замыкают ТОП-3 предложения для инженера-конструктора и инженера-проектировщика с зарплатой 140 000 рублей.
