Красноярцы стали есть больше манго

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 40% увеличился объем прямых поставок импортных фруктов и овощей в Красноярский край.

Источник: НИА Красноярск

С начала года в регион ввезено 29,8 тыс. тонн зарубежной плодоовощной продукции.

Напрямую из-за рубежа в регион поступали свежие перцы, пекинская капуста, баклажаны, томаты, ананасы, апельсины, бананы, гранаты, виноград и другие фрукты и овощи.

Лидерами поставок традиционно остаются Китай и Узбекистан.

Так, например, в 1 квартале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 700 тонн увеличились поставки свежего манго, что больше в 2,4 раза.

Также впервые в Красноярский край напрямую из Китая ввезено 2 тонны экзотического цитрусового фрукта кумквата.

Ежедневно на Красноярский таможенный пост в среднем поступает 17 фур плодоовощной продукции или около 440 тонн фруктов и овощей, — отмечает начальник Красноярской таможни Василий Костомаров.