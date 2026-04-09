Красноярцы стали есть больше манго

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 40% увеличился объем прямых поставок импортных фруктов и овощей в Красноярский край.
С начала года в регион ввезено 29,8 тыс. тонн зарубежной плодоовощной продукции.
Напрямую из-за рубежа в регион поступали свежие перцы, пекинская капуста, баклажаны, томаты, ананасы, апельсины, бананы, гранаты, виноград и другие фрукты и овощи.
Лидерами поставок традиционно остаются Китай и Узбекистан.
Так, например, в 1 квартале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 700 тонн увеличились поставки свежего манго, что больше в 2,4 раза.
Также впервые в Красноярский край напрямую из Китая ввезено 2 тонны экзотического цитрусового фрукта кумквата.
Ежедневно на Красноярский таможенный пост в среднем поступает 17 фур плодоовощной продукции или около 440 тонн фруктов и овощей, — отмечает начальник Красноярской таможни Василий Костомаров.