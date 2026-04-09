Нижегородцы массово скупают наборы для домашнего пломбирования зубов

Нижегородцы всё чаще пытаются сэкономить на стоматологии и переходят на самолечение. В первом квартале 2026 года продажи наборов для «домашнего ремонта» зубов выросли на 63% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны временные пломбы за 189 рублей, накладные виниры за 325 рублей и капы с брекетами примерно за 262 рубля. При этом женщины прибегают к таким решениям вдвое чаще мужчин, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Причина — рост цен на лечение. В Нижнем Новгороде пломбирование стоит минимум 2,5−4,5 тысячи рублей, а в среднем — до 9 тысяч. За современные технологии с микроскопом и цифровым моделированием улыбки придётся заплатить от 10 до 18 тысяч.
Стоматологи бьют тревогу: такие наборы не лечат зубы, а лишь маскируют проблему. Материалы могут вызывать аллергию и не останавливают разрушение эмали. В итоге это грозит осложнениями — от пульпита до удаления зуба. Врачи советуют не рисковать здоровьем и обращаться к специалистам, даже если хочется сэкономить.