Нижегородцы массово скупают наборы для домашнего пломбирования зубов

Нижегородцы всё чаще пытаются сэкономить на стоматологии и переходят на самолечение. В первом квартале 2026 года продажи наборов для «домашнего ремонта» зубов выросли на 63% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны временные пломбы за 189 рублей, накладные виниры за 325 рублей и капы с брекетами примерно за 262 рубля. При этом женщины прибегают к таким решениям вдвое чаще мужчин, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».