Редчайшее явление: на льду Байкала заметили «снежные рулетики»

Видео появилось в соцсетях.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 апреля. Редчайшее природное явление заметили на Байкале. Ветер сотворил идеальной формы «снежные рулетики». Видео c явлением выложили в соцсетях.

Такое происходит во время оттепели с сильным ветром: снег подтаивает, становится влажным и липким, а порывы ветра поднимают его и закручивают.

Ранее агентство сообщало, что в районе острова Ольхон на Байкале засняли редкое природное явление. Местные гиды обнаружили участок с высокой концентрацией метана и продемонстрировали его воспламенение.