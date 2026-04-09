Редчайшее явление: на льду Байкала заметили «снежные рулетики»

IrkutskMedia, 9 апреля. Редчайшее природное явление заметили на Байкале. Ветер сотворил идеальной формы «снежные рулетики». Видео c явлением выложили в соцсетях.
Такое происходит во время оттепели с сильным ветром: снег подтаивает, становится влажным и липким, а порывы ветра поднимают его и закручивают.
