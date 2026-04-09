Паводок наступает: в два района Новосибирской области направлена аэромобильная группировка МЧС

«Сотрудники ведомства помогают людям поднимать мебель и продукты питания на возвышенности, чтобы уберечь имущество от воды. В распоряжении отряда — 23 единицы техники, включая плавсредства и беспилотные летательные аппараты», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что сложная ситуация фиксируется на реке Карасук в Кочковском районе, где уровень воды уже превысил критическую отметку. В Краснозерском районе показатели приближаются к опасным значениям. Спасатели проводят работы по ликвидации ледовых заторов и контролируют прохождение паводковых вод. По данным мониторинга, река освободилась ото льда на 90%. Кроме того, талыми водами затопило низинные участки садоводческих товариществ в Новосибирске и одном из прилегающих районов.
Напомним, наводнение грозит нескольким районам Новосибирской области.