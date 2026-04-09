Покрышка, удочки и даже подушка: водолазы-коммунальщики показали «улов» в протоке Енисея

Перед основной волной весеннего половодья подводники «КрасКом» обследуют дюкерные переходы — трубопроводы, соединяющие водозаборы на островах с водопроводными сетями на берегу.
В феврале-марте уже проведен мониторинг состояния дюкеров в Ладейской протоке, соединяющих водозаборы остров Верхний и Нижний Атамановский, обеспечивающих водоснабжение Ленинского и части Кировского районов. Погружения здесь проводят ранней весной до начала навигации и вскрытия р. Мана, когда глубина ниже, чем в период активного судоходства, а речная вода еще достаточно прозрачная, чтобы провести более тщательное обследование трубопроводов.
С этой недели водолазы «КрасКом» работают на острове Посадный. В апреле они очистят дно Матвеевской протоки над водоводами, по которым питьевая вода подается в жилые дома и предприятия Центрального, части Железнодорожного и Советского районов.
Мутная вода Енисея скрывает старые автопокрышки, бутылки, ржавые железки и другой мусор, выброшенный горожанами с берега и способный повредить водоводы.
В первый день работы в санитарной зоне трубопроводов стражи дюкеров обнаружили подозрительный мешок с неизвестным содержимым. И только на берегу при солнечном свете установили, что находка не криминальная, а брошенная кем-то в реку обычная постельная подушка.
«Наше предприятие обслуживает 36 подводных объектов, и мы должны быть уверены, что дюкеры и водоснабжения, и, особенно, водоотведения, хорошо укрыты грунтом, на них нет трещин и других дефектов, — отмечает гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — На сегодняшний день визуальный осмотр не выявил участков, нуждающихся в ремонте. В мае приступим к противопаводковым работам на 15 трубопроводах, которые проходят по дну малых рек — Бугач, Кача и Базаиха.
Вместе с дюкерами в Матвеевской протоке водолазные специалисты проверят техническое состояние бесхозяйной дамбы, соединяющий остров Посадный с улицей Дубровинского. Они осмотрят подводную часть насыпного гидротехнического сооружения для определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации единственного транспортного проезда к водозаборному сооружению.