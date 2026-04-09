В Самарской области жителям рекомендуют страховать имущество из-за паводка

В случае наступления страхового случая для оценки ущерба на место выезжает страховой агент. Если сумма оценки не устраивает, пострадавший имеет право провести независимое экспертное исследование и, при существенных разногласиях, обратиться в суд. Для получения выплат от государства или страховой компании факт паводка должен быть подтвержден официальным документом, который следует получить в администрации.