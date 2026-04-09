В Самарской области жителям рекомендуют страховать имущество из-за паводка

Жителям Самарской области, проживающим в зонах возможного подтопления, советуют заранее застраховать свое имущество. Это связано с прогнозируемым пиком весеннего половодья, который придется на майские праздники. Уровень воды на большинстве рек региона уже поднялся на 1−110 см. О том, как это сделать, сообщил адвокат Артем Дьяченко телеканалу «Самара-ГИС».
«Застраховать можно земельные участки, ландшафт, а также все постройки, находящиеся на земле: дома, бани, гаражи. Объем страховки зависит от финансовых возможностей человека: чем больше застраховано, тем дороже полис, но и выше размер возможной выплаты», — говорится в сообщении.
При заключении договора страхования важно внимательно изучать все условия, так как несоблюдение некоторых из них, например, требования об установке дренажной системы, может привести к отказу в компенсации.
В случае наступления страхового случая для оценки ущерба на место выезжает страховой агент. Если сумма оценки не устраивает, пострадавший имеет право провести независимое экспертное исследование и, при существенных разногласиях, обратиться в суд. Для получения выплат от государства или страховой компании факт паводка должен быть подтвержден официальным документом, который следует получить в администрации.