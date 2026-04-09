В Красноярске открылась выставка в честь 65-летия полета Гагарина в космос

Экспозиция объединяет более 80 уникальных работ.

Источник: Национальные проекты России

Выставка, посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, начала работать в Красноярске рядом со сквером на улице Дзержинского. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Экспозиция объединяет более 80 уникальных работ. Она рассказывает о «звездном пути» первого космонавта и вкладе Красноярского края в развитие отечественной космонавтики. Первая часть выставки содержит фотографии периода подготовки первого отряда космонавтов, старта космического корабля «Восток-1», Юрия Гагарина в скафандре, встреч космонавта с гражданами разных стран и многое другое. Вторая часть раскрывает роль Красноярского края в космической отрасли. В частности, гости увидят редкие снимки двухдневного визита Юрия Гагарина в Красноярск и приезда Сергея Королева в регион.

«На выставке — много интересных документов и фотографий, связанных с историей освоения космоса. Основную часть занимает информация о Юрии Гагарине. Представлены материалы из архива “Роскосмоса”, Научно-технического архива РФ и фотографии из наших музеев — с визита Юрия Алексеевича в Красноярск. Часть экспозиции рассказывает об основателе космической отрасли в России Сергее Королеве, инженере-конструкторе Михаиле Решетневе и первом космонавте из Красноярского края Кирилле Пескове — нашей новой гордости», — подчеркнула руководитель агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирина Брежнева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

