В Красноярске открылась выставка в честь 65-летия полета Гагарина в космос

Выставка, посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, начала работать в Красноярске рядом со сквером на улице Дзержинского. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Экспозиция объединяет более 80 уникальных работ. Она рассказывает о «звездном пути» первого космонавта и вкладе Красноярского края в развитие отечественной космонавтики. Первая часть выставки содержит фотографии периода подготовки первого отряда космонавтов, старта космического корабля «Восток-1», Юрия Гагарина в скафандре, встреч космонавта с гражданами разных стран и многое другое. Вторая часть раскрывает роль Красноярского края в космической отрасли. В частности, гости увидят редкие снимки двухдневного визита Юрия Гагарина в Красноярск и приезда Сергея Королева в регион.
«На выставке — много интересных документов и фотографий, связанных с историей освоения космоса. Основную часть занимает информация о Юрии Гагарине. Представлены материалы из архива “Роскосмоса”, Научно-технического архива РФ и фотографии из наших музеев — с визита Юрия Алексеевича в Красноярск. Часть экспозиции рассказывает об основателе космической отрасли в России Сергее Королеве, инженере-конструкторе Михаиле Решетневе и первом космонавте из Красноярского края Кирилле Пескове — нашей новой гордости», — подчеркнула руководитель агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирина Брежнева.
