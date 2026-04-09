В Красноярске открылась выставка в честь 65-летия полета Гагарина в космос

Экспозиция объединяет более 80 уникальных работ. Она рассказывает о «звездном пути» первого космонавта и вкладе Красноярского края в развитие отечественной космонавтики. Первая часть выставки содержит фотографии периода подготовки первого отряда космонавтов, старта космического корабля «Восток-1», Юрия Гагарина в скафандре, встреч космонавта с гражданами разных стран и многое другое. Вторая часть раскрывает роль Красноярского края в космической отрасли. В частности, гости увидят редкие снимки двухдневного визита Юрия Гагарина в Красноярск и приезда Сергея Королева в регион.