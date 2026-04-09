Перевозчик из Воронежа попал в «черный список» за срыв госконтракта на 2,8 млн рублей

Индивидуальный предприниматель, взявшийся за организацию регулярных пассажирских перевозок по маршруту «Воронеж — Новое Отрадное», включен в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняла комиссия Воронежского УФАС.
Контракт на перевозку пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам был заключен 8 декабря 2025 года между Министерством промышленности и транспорта Воронежской области и ИП. Общая стоимость контракта составила 2,8 млн рублей. Работы должны были выполняться поэтапно в течение нескольких месяцев.
Однако в процессе исполнения контракта предприниматель не выполнил работы в установленные сроки, что зафиксировано актами о ненадлежащем исполнении обязательств. Несмотря на неоднократные претензии со стороны заказчика, ИП не предпринял мер для исправления ситуации.
6 марта 2026 года заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Комиссия УФАС установила, что предприниматель не представил доказательств, подтверждающих принятие мер для надлежащего исполнения контракта. В результате его включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.