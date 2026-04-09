Краснолистные клёны с набережной Тухачевского в Омске увезут в питомник

Все краснолистные клёны с набережной Тухачевского до конца этой недели перевезут в муниципальный питомник для растений. Там они будут находиться временно — до завершения работ по благоустройству в районе пляжа «Центральный-2». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.