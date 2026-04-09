Краснолистные клёны с набережной Тухачевского в Омске увезут в питомник

Деревья будут находиться там временно.

Источник: Om1 Омск

Все краснолистные клёны с набережной Тухачевского до конца этой недели перевезут в муниципальный питомник для растений. Там они будут находиться временно — до завершения работ по благоустройству в районе пляжа «Центральный-2». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По словам главы города, деревья выкапывают и транспортируют с максимальной осторожностью. Каждый прикорневой ком заворачивают в мешковину и помещают в специальную сетку. Для «олимпийских» клёнов в питомнике уже подготовили отдельную площадку.

С наступлением стабильных положительных температур к каждому дереву планируют подвести автоматический капельный полив. Кроме того, растения обработают фунгицидами и обеспечат необходимыми питательными веществами.

Как отметил Сергей Шелест, уже в этом году клёны со спортивной историей должны украсить новое место и вновь радовать омичей и гостей города.