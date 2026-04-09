Фестиваль «Инженеры Будущего» собрал школьников Советско‑Гаванского района

Перспективы российской инженерии создаются сегодня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Советско-Гаванском районе прошел фестиваль научно-технического творчества «Инженеры Будущего», собравший школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Фестиваль открылся в стенах информационно-методического центра с направления «Решение кейсов». Участникам предстояло не просто порассуждать, а применить настоящее 3D-моделирование: нужно было спроектировать интерьер комнаты отдыха для сотрудников местной ТЭЦ. Ребята продумывали эргономичную мебель, зонирование и даже элементы релаксации — от мягких кресел до аквариумов и настенных панелей с видами природы.

На следующий день фестиваль переместился в Центр детского творчества «Паллада», где участников ждали три конкурсные номинации: конструирование, управление радиоуправляемыми моделями и создание чертежей.

Юным инженерам выдали лишь фотографию некой машины. За ограниченное время требовалось собрать максимально точную копию из имеющихся деталей. Оценивалась не только схожесть, но и скорость сборки, а главное — управляемость готовой модели на тестовой трассе.

В номинации «Радиоуправляемые модели» встретились и покупные аппараты, и самодельные конструкции от миниатюрных легковушек до грузовых машин. Юные «водители» не только демонстрировали пилотаж и маневренность, но и рассказывали историю создания каждой модели.

А в номинации «Черчение» предстояло выполнить точный чертеж светильника с указанием всех размеров, материалов, видов и сечений. Задание требовало не только аккуратности, но и пространственного воображения: нужно было представить, как будет выглядеть светильник спереди, сверху и сбоку.

Кроме очных состязаний, в рамках фестиваля прошли заочные конкурсы: рисунков и плакатов на инженерную тематику.

Фестиваль «Инженеры Будущего» стал настоящим праздником технической мысли, показав, что даже в отдаленных районах Хабаровского края растут талантливые ребята, готовые создавать и изобретать.