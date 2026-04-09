Фестиваль «Инженеры Будущего» собрал школьников Советско‑Гаванского района

Фестиваль открылся в стенах информационно-методического центра с направления «Решение кейсов». Участникам предстояло не просто порассуждать, а применить настоящее 3D-моделирование: нужно было спроектировать интерьер комнаты отдыха для сотрудников местной ТЭЦ. Ребята продумывали эргономичную мебель, зонирование и даже элементы релаксации — от мягких кресел до аквариумов и настенных панелей с видами природы.