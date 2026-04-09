Пенсионерка пожаловалась в прокуратуру из-за огромной платы за электричество в Иркутске

IrkutskMedia, 9 апреля. В Куйбышевском районе Иркутска пенсионерка обратилась в прокуратуру после увеличения расчета платы за электроэнергию сразу на 83 тысячи рублей. Пожилая женщина заявила, что ее права были нарушены.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья, женщина проживает в доме на улице Освобождения. Установлено, что перед пенсионеркой возникла задолженность по оплате за электричество после того, как ей установили индивидуальный прибор учета электроэнергии с автоматической передачей показаний. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в энергосбытовую компанию ошибочно передавались показания общедомового прибора учета вместо квартирного прибора учета. В результате расчет платы за услугу увеличился на 83 тысячи рублей.
После прокурорского вмешательства недостоверные показания аннулировали, а женщине произвели перерасчет платы за электроэнергию в сторону уменьшения на 83 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что прокуратура Октябрьского района Иркутска добилась перерасчета платы за отопление для жителей многоквартирного дома. Ранее начисления производились с нарушением правил, что привело к переплатам.