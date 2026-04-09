«Синдром выжившего». Новосибирец пришёл на «Битву экстрасенсов» спусти три года после гибели семьи при взрыве дома на Линейной

Два года Константин писал письма администрации, предлагал сделать эскизы памятника на Линейной и был готов оплатить его изготовление. Но ему отвечали: «Памятник должен быть на балансе, кто за ним будет ухаживать?». Затем власти обещали разбить сквер на месте снесенного дома, но прошло три года, и ничего не изменилось. Сейчас организован третий опрос о том, как лучше увековечить память. Константин надеется, что задуманное наконец воплотится.