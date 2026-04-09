«Синдром выжившего». Новосибирец пришёл на «Битву экстрасенсов» спусти три года после гибели семьи при взрыве дома на Линейной

Участие в телешоу как шаг к исцелению
Его участие в телешоу стало не просто попыткой найти ответы с помощью магии, но и публичным шагом на долгом пути преодоления боли, которую невозможно забыть.
Трагедия на Линейной
9 февраля 2023 года произошёл взрыв газа в доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате катастрофы погибли супруга Константина, Надежда, и их двухлетняя дочь Ангелина. Константин, находившийся в другой части квартиры, чудом остался жив.
Синдром выжившего
После трагедии Константин столкнулся с тяжелейшим «синдромом выжившего». Он потерял не только семью и дом, но и веру в будущее. В течение года, как он сам признался, был «на грани». В этот период также умерли его дедушка и бабушка, что стало дополнительным испытанием для семьи.
Личный предмет в программе на ТНТ
В программе на ТНТ Константин представил личный предмет — обручальное кольцо. Ведьма Анжела Гома, работая с ним, сразу почувствовала энергию смерти и трагедии.
Анжела описала свои ощущения: «Кольцо явно принадлежало человеку, которого нет в живых. Я дотронулась и ощутила внутри него целый комок боли. Что-то очень тяжелое… Обломки, гарь, запах. Очень быстрая, нелепая смерть. Я вижу большое каменное сердце… и ты там, стоящий на коленях».
Константин подтвердил, что кольцо принадлежало его покойной жене. Он был поражен точностью описания: запах гари, который его до сих пор преследует, и «каменное сердце», которое он воспринял как памятник на могиле — идея, известная только самым близким.
Память о любви как источник силы
Константин рассказал, что нашел силы жить дальше благодаря памяти о любви. Он хранит вещи, одежду и игрушки своей дочери, носит обручальное кольцо и каждые две недели посещает могилы. Меньше года назад рядом с ним появилась девушка, которая поддерживает его и разделяет его память о Наде и Ангелине.
Борьба за увековечение памяти
Но его жизнь теперь включает еще одну важную цель — добиться достойного увековечения памяти погибших на месте трагедии.
Два года Константин писал письма администрации, предлагал сделать эскизы памятника на Линейной и был готов оплатить его изготовление. Но ему отвечали: «Памятник должен быть на балансе, кто за ним будет ухаживать?». Затем власти обещали разбить сквер на месте снесенного дома, но прошло три года, и ничего не изменилось. Сейчас организован третий опрос о том, как лучше увековечить память. Константин надеется, что задуманное наконец воплотится.
Путь к жизни
История Константина — это рассказ о невероятном испытании и медленном, трудном возвращении к жизни. Каждое его действие — от посещения могилы до борьбы за памятник или участия в телешоу — становится шагом вперед сквозь память и боль.