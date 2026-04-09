«Синдром выжившего». Новосибирец пришёл на «Битву экстрасенсов» спусти три года после гибели семьи при взрыве дома на Линейной

Житель Новосибирска Константин Белик, чья жизнь была перечеркнута трагедией три года назад, появился на телешоу «Битва экстрасенсов».

Источник: Сиб.фм

Участие в телешоу как шаг к исцелению

Его участие в телешоу стало не просто попыткой найти ответы с помощью магии, но и публичным шагом на долгом пути преодоления боли, которую невозможно забыть.

Трагедия на Линейной

9 февраля 2023 года произошёл взрыв газа в доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате катастрофы погибли супруга Константина, Надежда, и их двухлетняя дочь Ангелина. Константин, находившийся в другой части квартиры, чудом остался жив.

Синдром выжившего

После трагедии Константин столкнулся с тяжелейшим «синдромом выжившего». Он потерял не только семью и дом, но и веру в будущее. В течение года, как он сам признался, был «на грани». В этот период также умерли его дедушка и бабушка, что стало дополнительным испытанием для семьи.

Личный предмет в программе на ТНТ

В программе на ТНТ Константин представил личный предмет — обручальное кольцо. Ведьма Анжела Гома, работая с ним, сразу почувствовала энергию смерти и трагедии.

Анжела описала свои ощущения: «Кольцо явно принадлежало человеку, которого нет в живых. Я дотронулась и ощутила внутри него целый комок боли. Что-то очень тяжелое… Обломки, гарь, запах. Очень быстрая, нелепая смерть. Я вижу большое каменное сердце… и ты там, стоящий на коленях».

Константин подтвердил, что кольцо принадлежало его покойной жене. Он был поражен точностью описания: запах гари, который его до сих пор преследует, и «каменное сердце», которое он воспринял как памятник на могиле — идея, известная только самым близким.

Память о любви как источник силы

Константин рассказал, что нашел силы жить дальше благодаря памяти о любви. Он хранит вещи, одежду и игрушки своей дочери, носит обручальное кольцо и каждые две недели посещает могилы. Меньше года назад рядом с ним появилась девушка, которая поддерживает его и разделяет его память о Наде и Ангелине.

Борьба за увековечение памяти

Но его жизнь теперь включает еще одну важную цель — добиться достойного увековечения памяти погибших на месте трагедии.

Два года Константин писал письма администрации, предлагал сделать эскизы памятника на Линейной и был готов оплатить его изготовление. Но ему отвечали: «Памятник должен быть на балансе, кто за ним будет ухаживать?». Затем власти обещали разбить сквер на месте снесенного дома, но прошло три года, и ничего не изменилось. Сейчас организован третий опрос о том, как лучше увековечить память. Константин надеется, что задуманное наконец воплотится.

Путь к жизни

История Константина — это рассказ о невероятном испытании и медленном, трудном возвращении к жизни. Каждое его действие — от посещения могилы до борьбы за памятник или участия в телешоу — становится шагом вперед сквозь память и боль.