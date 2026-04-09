Ливень и штормовой ветер сорвали посадку пяти авиарейсов в Сочи

Самолеты улетели на запасные аэродромы.

Источник: Freepik

В четверг на курорте Сочи разгулялась непогода — в районе международного аэропорта наблюдаются дожди с грозами и сильный ветер. По данным пресс-службы воздушной гавани, сейчас фиксируется попутный ветер с порывами до 15 м/с.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями экипажи отдельных рейсов могут принимать решения об отправке на запасные аэродромы. По состоянию на 10:30, в аэропорту Сочи приземлились 10 рейсов, вылетели 12 бортов. При этом экипажи пяти самолётов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

Остальные рейсы выполняют посадки и взлёты в штатном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что снегопад категории опасного явления накроет горную часть Сочи в ближайшие часы.