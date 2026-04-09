Шелест пригласил омичей закупиться перед Пасхой на городских ярмарках

Ярмарки к Пасхе в Омске
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что накануне праздника Пасхи на муниципальных рынках откроются традиционные ярмарки.
Самые ходовые товары:
Творог.
Мука.
Яйца.
Молочная продукция:
Сметана.
Сливки.
Поставщики:
Омский район.
Саргатский район.
Кормиловский район.
Азовский район.
Яйца привезут из:
Любинского района.
Азовского района.
Омского района.
Перед тем как попасть на прилавки, вся продукция пройдет обязательную проверку в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.
Готовые изделия:
Куличи.
Творожные пасхи.
Шоколадные фигурки.
Другие кулинарные изделия.
Ярмарки пройдут на всех четырех муниципальных рынках:
Левобережный: Адрес: проспект Комарова, 6.
Ленинский: Адрес: улица Рождественского, 6.
Центральный: Адрес: улица Гусарова, 33.
Советский: Адрес: улица 20 Партсъезда, 35.
Даты: Пятница и суббота, 10 и 11 апреля 2026 года.
Пасха в этом году: Воскресенье, 12 апреля.