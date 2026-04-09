Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелест пригласил омичей закупиться перед Пасхой на городских ярмарках

Там будут продавать готовые куличи и пасхи.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Ярмарки к Пасхе в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что накануне праздника Пасхи на муниципальных рынках откроются традиционные ярмарки.

Самые ходовые товары:

  • Творог.

  • Мука.

  • Яйца.

Молочная продукция:

  • Сметана.

  • Сливки.

Поставщики:

  • Омский район.

  • Саргатский район.

  • Кормиловский район.

  • Азовский район.

Яйца привезут из:

  • Любинского района.

  • Азовского района.

  • Омского района.

Перед тем как попасть на прилавки, вся продукция пройдет обязательную проверку в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.

Готовые изделия:

  • Куличи.

  • Творожные пасхи.

  • Шоколадные фигурки.

  • Другие кулинарные изделия.

Ярмарки пройдут на всех четырех муниципальных рынках:

Левобережный: Адрес: проспект Комарова, 6.

Ленинский: Адрес: улица Рождественского, 6.

Центральный: Адрес: улица Гусарова, 33.

Советский: Адрес: улица 20 Партсъезда, 35.

Даты: Пятница и суббота, 10 и 11 апреля 2026 года.

Пасха в этом году: Воскресенье, 12 апреля.