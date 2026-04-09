Театральный поезд прибудет в Красноярск 2 июня

В Красноярск в рамках Всероссийского театрального марафона прибудет «Театральный поезд». Артисты выступят в городе 2 и 3 июня на сценах Дома актера, драматического театра имени А. С. Пушкина, ТЮЗа, музыкального театра и СГИИ имени Дмитрия Хворостовского. 2 июня зрители смогут увидеть постановки Иркутского музыкального театра и театра драмы имени Лермонтова. В этот же день поезд встретят концертной программой, а вечером на Центральной набережной выступят любительские театральные коллективы. 3 июня программа продолжится спектаклями «Абахай Пахта», «Женщина и война. Приказ — жить!», «Подарок судьбы», «Мастер и Маргарита» и «Позывной Теркин». В течение двух дней в Доме актера будет работать выставка, посвященная театральному искусству и профессиям сцены. К проекту также присоединится Железногорск, где в театре кукол покажут детский спектакль «Приключения самого длинного червячка», — уточнили в пресс-службе министерства культуры Красноярского края. Проект объединит 44 города России, в каждом из них остановка поезда станет двухдневным театральным фестивалем со спектаклями, мастер-классами и творческими встречами. Маршруты пройдут по направлениям Владивосток — Москва и Севастополь — Москва, а финалом станет прибытие всех участников в столицу в июне. Напомним, что в Красноярске с 15 апреля начнется прием в школы искусств.