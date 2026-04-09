В Прикамье подвели итоги юбилейного конкурса «Молодой финансист»

В Пермском крае завершился ХХ конкурс «Молодой финансист», который в этом году прошёл в юбилейном формате.
Соревнование вызвало большой интерес у школьников и студентов — участие приняли 49 команд. После обучающего этапа и отбора в финал прошли 10 сильнейших. В этом году участники работали над темой применения искусственного интеллекта в финансовой сфере, что отражает современную тенденцию цифровизации отрасли.
Финальные защиты проектов состоялись в новой физико-математической школе № 146 в Перми. Команды представили свои разработки экспертному жюри, в состав которого вошли представители региональной власти, финансовых организаций и бизнеса.
Открывая финал, первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина подчеркнула, что за 20 лет конкурс помог многим участникам раскрыть потенциал и построить успешную карьеру в финансах.
По итогам защиты жюри отметило высокий уровень работ: команды учитывали риски, ориентировались на реальные запросы клиентов и предлагали практичные решения для финансового рынка.
Победители конкурса определены в нескольких номинациях. В категории, связанной с разработкой ИИ-ассистента для финансового директора, первое место заняла команда «Нео-Фин». В номинации «Робо-советник нового поколения» лучшими стали школьники из команды IDK. А в направлении, посвящённом защите граждан от финансового мошенничества с помощью ИИ, победу одержала команда Red flag.
Организаторы отмечают, что многие проекты участников могут найти применение в реальной практике и быть востребованы в финансовой сфере.