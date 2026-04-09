Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мир ассоциирует с Боратом»: известный тревел-блогер из США обиделся на Казахстан и Минтуризма

Американский тревел-блогер раскритиковал Министерство туризма и спорта Казахстана после того, как его никто не встретил при въезде в страну. В Минтуризма ответили, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Тревел-блогер Коннор раскритиковал действия Минтуризма Казахстана

Известный тревел-блогер Коннор, на которого подписаны более 802 тысяч человек в Instagram, посетил Казахстан на машине после поездки в Кыргызстан. В своем посте он выразил недовольство по поводу действий Министерства туризма Казахстана.

Видео на трассе

Коннор и его спутница опубликовали видео, снятое на трассе недалеко от границы Казахстана. Они заявили, что их не встретили, хотя, по их словам, Минтуризма настаивало на визите в страну.

«Представьте, что вас официально пригласили в страну, недели и месяцы вы обсуждали планы, координировали детали, а в день вашего приезда… Министерство туризма забыло об этом. Нас должны были официально приветствовать, как в Кыргызстане, с местными жителями в традиционных нарядах и должным приемом на границе, чтобы задать тон», — говорится в публикации.

Вместо этого, по словам блогера, их никто не встретил, и им даже пришлось отвечать на вопросы о причинах въезда в страну. Это вызвало у них недоумение, учитывая, что они были официально приглашены.

Разочарование и обида

Коннор признался, что в Казахстане он столкнулся с множеством разговоров, но когда дело дошло до реализации, уровень был низким. Это разочаровало его.

«Это очень обидно, потому что мир уже ассоциирует Казахстан с Боратом, а я на самом деле вижу в нем страну с прекрасной природой, большим деловым потенциалом и интересной культурной историей», — добавил блогер.

Он также отметил, что у него много друзей по всей стране, и он считает их замечательными людьми.

Празднование на границе

Несмотря на разочарование, пара решила не расстраиваться и устроить собственное празднование на границе с Казахстаном.

Опровержение Минтуризма

Вскоре Министерство туризма и спорта выпустило заявление, в котором официально опровергло информацию о приглашении американского блогера ведомством.

«Министерством ведется системная работа по приглашению иностранных блогеров, туристских ассоциаций и компаний в рамках групповых информационных туров, приглашение отдельных физических лиц не предусмотрено в рамках работы ведомства», — заявили в Минтуризма.

В министерстве также признали, что от имени национальной компании «Kazakhtourism» велась личная переписка с блогером, но двусторонние переговоры не привели к конкретным договоренностям. «Kazakhtourism» готова оказывать информационную поддержку и предоставлять необходимые сведения для знакомства с туристским потенциалом страны.

