«Мир ассоциирует с Боратом»: известный тревел-блогер из США обиделся на Казахстан и Минтуризма

Тревел-блогер Коннор раскритиковал действия Минтуризма Казахстана
Известный тревел-блогер Коннор, на которого подписаны более 802 тысяч человек в Instagram, посетил Казахстан на машине после поездки в Кыргызстан. В своем посте он выразил недовольство по поводу действий Министерства туризма Казахстана.
Видео на трассе
Коннор и его спутница опубликовали видео, снятое на трассе недалеко от границы Казахстана. Они заявили, что их не встретили, хотя, по их словам, Минтуризма настаивало на визите в страну.
«Представьте, что вас официально пригласили в страну, недели и месяцы вы обсуждали планы, координировали детали, а в день вашего приезда… Министерство туризма забыло об этом. Нас должны были официально приветствовать, как в Кыргызстане, с местными жителями в традиционных нарядах и должным приемом на границе, чтобы задать тон», — говорится в публикации.
Вместо этого, по словам блогера, их никто не встретил, и им даже пришлось отвечать на вопросы о причинах въезда в страну. Это вызвало у них недоумение, учитывая, что они были официально приглашены.
Разочарование и обида
Коннор признался, что в Казахстане он столкнулся с множеством разговоров, но когда дело дошло до реализации, уровень был низким. Это разочаровало его.
«Это очень обидно, потому что мир уже ассоциирует Казахстан с Боратом, а я на самом деле вижу в нем страну с прекрасной природой, большим деловым потенциалом и интересной культурной историей», — добавил блогер.
Он также отметил, что у него много друзей по всей стране, и он считает их замечательными людьми.
Празднование на границе
Несмотря на разочарование, пара решила не расстраиваться и устроить собственное празднование на границе с Казахстаном.
Опровержение Минтуризма
Вскоре Министерство туризма и спорта выпустило заявление, в котором официально опровергло информацию о приглашении американского блогера ведомством.
«Министерством ведется системная работа по приглашению иностранных блогеров, туристских ассоциаций и компаний в рамках групповых информационных туров, приглашение отдельных физических лиц не предусмотрено в рамках работы ведомства», — заявили в Минтуризма.
В министерстве также признали, что от имени национальной компании «Kazakhtourism» велась личная переписка с блогером, но двусторонние переговоры не привели к конкретным договоренностям. «Kazakhtourism» готова оказывать информационную поддержку и предоставлять необходимые сведения для знакомства с туристским потенциалом страны.