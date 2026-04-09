Креативные индустрии Прикамья должны сотрудничать с другими отраслями

Развитие креативных индустрий набирает ход, и это направление коммерческой деятельности стало уже весьма популярным среди предпринимателей — в первую очередь, конечно, благодаря поддержке со стороны государства. Но пока с трибун звучат победные рапорты об очередных взятых высотах, в новой сфере появились и проблемы.
Замалчивать их не стоит — иначе они станут минами замедленного действия, способными обрушить перспективный бизнес. Об этом на круглом столе, где обсуждали развитие креативных индустрий, заявил генеральный директор бюро социальных коммуникаций Иван Рябухин.
— В последнее время мы наблюдаем ужесточение законодательства в области коммуникаций, и это приводит к интересным результатам: наши клиенты занялись самоцензурой. То есть реальных ограничений в каком-либо направлении нет, но они опасаются возможного недопонимания со стороны потребителей, — поделился наблюдениями он.
По словам Рябухина, от креативных индустрий независимо от сферы деятельности требуют формирования позитивной повестки, что может привести к игнорированию реальных проблем — «созданию параллельной реальности». Важен и вопрос субъективного восприятия контента — заказчики и потребители порой оценивают его совершено по-разному. Поэтому нужно заранее определяться, для какой целевой аудитории производится творческий продукт, чтобы предвидеть возможную реакцию.
Еще одним важным для формирующейся отрасли вопросом стало отсутствие налоговых льгот.
— Этот фактор оказывает сдерживающее воздействие, как и увеличение НДС, — уверен продюсер Юрий Цодикович. — На мой взгляд, было бы очень неплохо компенсировать креативному бизнесу часть затрат на производство и ввести субсидии на аренду помещений и приобретение техники.
Компания Цодиковича занимается производством анимационных фильмов и кинопродукции. И хотя на краевом уровне предусмотрена поддержка в виде грантов, а также программа рибейта, для полноценного развития этого пока недостаточно. Создание мультфильмов — дело весьма затратное, и работать только в рамках Пермского края совершенно невыгодно, поэтому компания присутствует на российском и зарубежном рынках, кстати, продвигая при этом и имидж родного региона.
Директор по маркетингу одной из пермских компаний Екатерина Климачева обозначила пути межотраслевого взаимодействия в креативной сфере.
— Туризм официально не относится к креативным индустриям, но они напрямую влияют на его развитие, — уверена она. — Благодаря творческому подходу природные и культурные объекты становятся более привлекательными для туристов.
Климачева привела в пример создание мультимедийного просветительского пространства для детей и взрослых в одном из экологических центров Перми: оно должно было стать точкой туристического притяжения, способствовать росту числа упоминаний Прикамья в информационном поле, популяризировать бережное отношение к природе и культуре края.
Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова отметила, что сегодня предприятия инвестируют в инфраструктуру, гастрономию, туристические маршруты и городские события для того, чтобы люди оставались на малой родине и работали на местные компании. Поэтому она предложила профильным региональным министерствам с участием творческого бизнеса и жителей разработать комплексный документ, включающий все варианты развития креативных индустрий в малых городах, — он поспособствует повышению качества жизни в глубинке.
Участники круглого стола также отметили, что серьезными препятствиями в развитии креативных индустрий в Прикамье являются ограничение локального спроса и слабая кооперация с крупным бизнесом, работающим в традиционных сферах. Необходимо на краевом уровне разработать меры по их преодолению, главным образом с помощью поддержки местного рынка.
Справка «РГ».
В 2025 году в сфере креативных индустрий Прикамья работали 1208 организаций. Большинство их сконцентрировано в Перми, Березниках и Соликамске. В краевом центре наиболее развиты такие сферы деятельности, как разработка программного обеспечения, реклама и пиар, а также архитектура и урбанистика.