В Норильске в десятый раз прошел фестиваль «Цифровые выходные»

Традиционно на фестивале собрались сильнейшие федеральные эксперты области ИТ. Так, руководитель дизайна соцсервисов «ВКонтакте» Илона Саркисова (Санкт-Петербург) рассказала о том, какие инструменты и правила организации рабочего процесса помогут синхронизировать работу дизайнера и разработчика. Ведущий разработчик компании СДЭК Константин Шибков (Уфа) поделился опытом, как находить и устранять накопившиеся недоработки в программном коде — так называемый «технический долг», который со временем замедляет работу цифровых сервисов и мешает их развитию, а независимый ИТ-эксперт Александр Крылов (Москва) простыми словами объяснил про DevOps — подход к разработке и эксплуатации ПО, направленный на сокращение времени между изменением кода и его внедрением.