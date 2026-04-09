В Норильске в десятый раз прошел фестиваль «Цифровые выходные»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске на базе центра цифрового образования детей «ИТ-Куб. Норильск» состоялся большой технологический фестиваль «Цифровые выходные». Мероприятие уже в десятый раз объединило увлечённых ИТ и современными технологиями, а также ведущих экспертов отрасли.
В этом году темой фестиваля организаторы выбрали архитектуру цифрового мира, предлагая взглянуть на качественный цифровой продукт не как на набор отдельных технологий, а как на единую систему.
IT-Weekend традиционно собирает более двухсот участников, среди которых школьники, студенты, обучающиеся цифровым навыкам, действующие ИТ-специалисты города и просто любознательные норильчане.
Все свои знания участники смогли применить на интерактивных зонах, выполняя интересные задания, работая в команде.
«Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое, и на этом юбилейном фестивале мы представили горожанам платформу “Полярная матрица” — пространство, которое объединит всех, кому интересны цифровые технологии, где можно будет учиться, участвовать в квестах и квизах, делиться знаниями и находить единомышленников. Это наш ещё один осознанный шаг к формированию в городе живого ИТ-комьюнити и его поддержке», — отметила директор центра «ИТ-Куб. Норильск» Елена Дыптан.
Традиционно на фестивале собрались сильнейшие федеральные эксперты области ИТ. Так, руководитель дизайна соцсервисов «ВКонтакте» Илона Саркисова (Санкт-Петербург) рассказала о том, какие инструменты и правила организации рабочего процесса помогут синхронизировать работу дизайнера и разработчика. Ведущий разработчик компании СДЭК Константин Шибков (Уфа) поделился опытом, как находить и устранять накопившиеся недоработки в программном коде — так называемый «технический долг», который со временем замедляет работу цифровых сервисов и мешает их развитию, а независимый ИТ-эксперт Александр Крылов (Москва) простыми словами объяснил про DevOps — подход к разработке и эксплуатации ПО, направленный на сокращение времени между изменением кода и его внедрением.
Еще один эксперт — руководитель группы разработки Алексей Паргачёв (Санкт-Петербург), технический директор одной из отечественных компаний рассказал почему нейросети не заменят работу разработчика, а изменят её.
Также организаторы провели квест, в ходе которого участники получали баллы за решение задачи и обменивали их на призы.
Для школьников и студентов был проведён квиз «Чистый код», который помог закрепить полученные знания и заинтересовать дальнейшим изучением темы. Также совместно с экспертами участники в командах поработали над генерацией идей о том, какими цифровыми продуктами можно повысить качество жизни в Норильске и решить ключевые задачи, с которыми сталкивается город.
Один из участников Андрей Соколов отметил высокий уровень организации фестиваля. «Мероприятие получилось полноформатным, полноценным и очень интересным. Затронутые темы спикерами — актуальные и важные для начинающих специалистов. Рекомендую всем посетить фестиваль в будущем и сам обязательно стану его участником», — отметил Андрей.
Норильчанин Никита Свистун уже не в первый раз становится участником IT-Weekend, он подчеркнул, что программа мероприятия с каждым годом становится насыщеннее и интереснее. Появляются все новые возможности для комьюнити и выражения своих идей.
Фестиваль, как и работа центра «ИТ-Куб. Норильск» в целом, соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети» и за годы существования стал полноценной площадкой для обмена опытом, поиска новых идей и знакомства с последними достижениями цифровой сферы.
Выступления спикеров можно посмотреть в записи на официальном сайте фестиваля itweekend.ru/