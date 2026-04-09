ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов в Кёнигсберге до штурма города

«На подходах к городу как впереди траншей, так и сзади каждой траншеи создавались минные поля. Только на одной восточной окраине города за одни сутки нашими сапёрами изъято 186 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Почти все здания города были заминированы. За два дня после вступления наших войск в городе было изъято 13 800 штук мин и 850 фугасов замедленного действия», — говорится в документах.