Изменения для учителей: кто теперь будет сдавать тест

Отмена теста для опытных учителей: Опытные учителя больше не обязаны сдавать предметный квалификационный тест.

Сохранение тестирования для выпускников: Тестирование сохраняется только для выпускников педагогических вузов, которые впервые приходят работать в школу. Это необходимо для оценки уровня их подготовки.

Повторное тестирование для молодых специалистов: Молодые специалисты будут сдавать тест повторно через два года при прохождении аттестации на уровень «педагог-модератор».

Отсутствие влияния результатов теста: Результаты теста больше не влияют на итог аттестации.

Электронные портфолио: Перевод портфолио педагогов в электронный формат. Теперь учителям не нужно собирать бумажные документы и получать подписи — все материалы будут храниться и рассматриваться в цифровой системе.