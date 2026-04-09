Изменения для учителей: кто теперь будет сдавать тест

В Казахстане отменили обязательное прохождение предметного квалификационного теста для опытных учителей
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила об отмене обязательного прохождения предметного квалификационного теста для опытных педагогов с опытом работы. Ранее это решение носило временный характер, но теперь оно полностью исключается.
Основные изменения:
Отмена теста для опытных учителей: Опытные учителя больше не обязаны сдавать предметный квалификационный тест.
Сохранение тестирования для выпускников: Тестирование сохраняется только для выпускников педагогических вузов, которые впервые приходят работать в школу. Это необходимо для оценки уровня их подготовки.
Повторное тестирование для молодых специалистов: Молодые специалисты будут сдавать тест повторно через два года при прохождении аттестации на уровень «педагог-модератор».
Отсутствие влияния результатов теста: Результаты теста больше не влияют на итог аттестации.
Электронные портфолио: Перевод портфолио педагогов в электронный формат. Теперь учителям не нужно собирать бумажные документы и получать подписи — все материалы будут храниться и рассматриваться в цифровой системе.
Отмена авторских программ: Требование по разработке и представлению авторских программ также отменяется.
Цели изменений:
Президент неоднократно подчеркивал необходимость освободить учителей от несвойственных функций и сократить избыточную отчётность. Основная задача педагога — качественное обучение и воспитание учеников.
Проблемы и вызовы:
Однако на практике система всё чаще превращается в дополнительную нагрузку. Эксперты отмечают, что педагог вынужден ежедневно тратить от 1 до 1,5 часа на работу в системе (заполнение планов, проверка домашних заданий, выставление оценок, анализ успеваемости). Во время проведения суммативных оцениваний (БЖБ и ТЖБ) этот объём работы увеличивается почти вдвое.
Согласно международным оценкам, в Казахстане средняя рабочая неделя учителя составляет около 36 часов, из которых лишь 23 часа уходят непосредственно на проведение уроков. Остальное время занимает подготовка, проверка работ, отчётность и административные задачи.