В Новосибирской области ввели ограничения для большегрузов

ТУАД сообщил о введении сезонных ограничений для тяжеловесного транспорта на дорогах Новосибирской области в 2026 году. Меры связаны с необходимостью сохранить дорожное покрытие и обеспечить безопасность в период неблагоприятных погодных условий.

Источник: Сиб.фм

С 13 апреля по 24 мая на региональных и межмуниципальных трассах вводится весеннее ограничение. Проезд транспорта с нагрузкой на ось свыше 5 тонн будет запрещён без специального разрешения. На участке дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д К-19 ₽» ограничения продлятся дольше — до 7 июня.

Для перевозчиков социально значимых грузов предусмотрены исключения. Также определены транзитные участки, где ограничения действовать не будут, чтобы сохранить логистику движения.

Летний этап ограничений начнётся с 15 июня и продлится до 31 августа. Он будет вводиться при температуре воздуха выше 32 градусов. В такие дни движение тяжеловесного транспорта разрешат только в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Для проезда потребуется специальное разрешение, оформленное в установленном порядке. На дорогах установят соответствующие знаки, а информация об ограничениях уже размещена на официальных ресурсах для перевозчиков.

В ведомстве подчёркивают, что соблюдение этих правил позволит избежать разрушения дорог и повысит безопасность движения.