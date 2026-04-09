Самарцы возмутились состоянием дороги около ракеты на проспекте Ленина

Под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в ВК появился комментарий о ненадлежащем состоянии проезжей части и тротуара в районе памятника ракеты-носителя «Союз», находящейся в Октябрьском районе Самары. Внешний вид самой постройки, по его словам, тоже оставляет желать лучшего.
«Уже который год друзей из Питера стыдно привезти к ракете. Про музей будто забыли — он весь в пыли, грязный. Дорога к нему убитая, а тротуар по проспекту Ленина весь в ямах. Тропинки, которые недавно были заасфальтированы, завалены землей и глиной», — пожаловался самарец.
В департаменте городского хозяйства и экологии Самары ему ответили, что направили информацию ответственной организации и запланировали обследование указанных участков. По ее результату будут приняты необходимые меры.